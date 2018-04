Morta nella calca per una rapina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTATORINO C'era una rapina dietro le ondate di panico che trasformarono la serata di piazza San Carlo a Torino in una bolgia infernale. Un gruppo di ragazzini che, per racimolare cellulari, portafogli e catenine, si mescolarono tra la folla e diedero qualche zaffata di spray urticante al peperoncino. Lo avevano fatto altre volte. Ma quella sera, il 3 giugno di un anno fa, fra i tifosi ammassati sotto il maxischermo per seguire la finalissima di Champions League si scatenò il caos: il fuggi-fuggi provocò millecinquecento feriti,...