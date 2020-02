Non ce l'ha fatta Lucrezia Cavestro l'anziana rimasta gravemente ferita lunedì notte nell'esplosione della cucina della sua casa a Galzignano dovuta ad una fuga di gas. L'ottantaseinne era ricoverata al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Erano circa le 4 quando il suo fisico martoriato dalle fiamme, le ustioni di terzo grado ricoprivano il 90% del corpo, ha ceduto. Già al momento del ricovero le sue condizioni erano apparse disperate, in un primo momento la donna, dopo essere stata stabilizzata dai medici del Suem intervenuti prontamente sul posto era stata trasportata al vicino ospedale di Schiavonia ma la gravità del quadro clinico aveva fatto decidere i medici per il trasferimento al reparto grandi ustionati dell'ospedale civile del capoluogo. Lunedì quando mancavano 15 minuti alla mezzanotte la disgrazia, causata forse da una perdita del tubo che collegava una bombola di gpl alla cucina. Lucrezia Cavestro deve aver acceso la luce innescando la terribile deflagrazione che ha distrutto l'ambiente e proiettato pezzi di legno dei serramenti e frammenti delle finestre a decine di metri di distanza. L'anziana, gravemente ustionata, è stata portata fuori dalla sua abitazione da un coraggioso vicino di casa entrato mentre era in corso l'incendio. Ma troppo tardi.

Al.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA