MORIRE IN ACQUAVENEZIA Tradito dalle acque tranquille dei canali veneziani. Probabilmente è caduto dalla riva dove stava passeggiando, al termine di una cena di lavoro. Forse era ancora buio, di certo non c'era nessuno intorno che vedesse. E per Stefano Carta, 36 anni, è stata la morte. Stavolta è finito in tragedia un incidente che a Venezia capita spesso, nella sue mille varianti: dal turista che scivola per farsi una foto, a chi cade per un malore o perché ha bevuto troppo. Ultimamente, in realtà, la cronaca aveva riportato casi di...