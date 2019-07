Morì una donna per un'inversione a U Il cantante Michele Bravi a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Per una manovra, secondo l'accusa, azzardata e irregolare che ha causato la morte quasi otto mesi fa di una donna di 58 anni che era in sella a una moto, il cantante 24enne Michele Bravi rischia di finire a processo con l'accusa di omicidio stradale. La Procura di Milano, dopo aver chiuso le indagini lo scorso aprile avvalendosi anche di una consulenza per ricostruire l'incidente, ha chiesto il rinvio a giudizio per il giovane e il gup Luigi Gargiulo ha fissato l'inizio dell'udienza preliminare per il 5 dicembre.Bravi, che vinse...