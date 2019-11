Moraglia: status speciale per la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA Venezia non è solo una città d'arte e il Governo deve tenerne conto. Non lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, ma il patriarca Francesco Moraglia, mentre mostrava al ministro Dario Franceschini i danni patiti dalla Basilica di San Marco. «Al premier Conte - ha detto monsignor Moraglia - ho chiesto di considerare Venezia non una bella città italiana ma qualcosa d'altro. Serve uno status speciale per questa città e bisogna mettercela tutta per ottenerlo».L'appello più accorato al Governo e anche la descrizione più...