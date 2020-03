VENEZIA «L'Europa, che oggi dimostra di non esserci nei suoi leader più prestigiosi, esprime visioni e interessi di una parte. Il silenzio di chi non parla può essere una colpa troppo grande: l'Europa potrebbe farci vedere quanto dovrebbe essere essenziale, decisiva, importante». Risuonano forti, nella cripta della basilica di San Marco, le parole del patriarca Francesco Moraglia che per la quinta domenica di Quaresima ha voluto celebrare in cattedrale, concludendo con la preghiera di affidamento al patrono la cui tomba si trova esattamente sopra l'altare della cripta stessa. Forse uno dei suoi discorsi più incisivi da quando è a Venezia, quello pronunciato nell'omelia di commento al brano del Vangelo sulla risurrezione di Lazzaro, un discorso denso di temi, di sottolineature, di appelli, pronunciato con parole decise e incalzanti. Il ruolo attuale dell'Europa è l'argomento centrale e il monito del patriarca vibra sotto le volte dello spazio ristretto e libero di presenze: «Nei prossimi mesi ci sarà l'emergenza sociale, della fame. Queste cose su un'Europa che non c'è le dico con grande tristezza, pensando quello che dovrebbe essere. Le dico da cittadino italiano ed europeo. Sono vescovo e non faccio politica, ma sento il silenzio di chi deve parlare. Siamo di fronte a un'emergenza sociale imminente. Diciamolo subito, prepariamoci». Monsignor Moraglia richiama il celebre I care di don Lorenzo Milani, il mi importa, mi sta a cuore: «Non ha inventato nulla di nuovo, ha attualizzato l'insegnamento del Vangelo», chiedendo di vivere «questi momenti in modo responsabile: gli altri mi interessano e il morire degli altri è il mio morire, perché mi appartiene». Quindi l'invito a rispettare i divieti per evitare il contagio. «Mi importa, mi sta a cuore la tua salute e la mia salute riprende ancora Per questo resto a casa convinto e con spirito costruttivo, aiutando gli altri a starci come gesto di responsabilità, di carità, di solidarietà».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA