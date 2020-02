IL RAPPORTO

ROMA La diffusione del coronavirus avrà un impatto limitato sulle banche italiane e, con ogni probabilità, non andrà al di là di inconvenienti operativi, anche se gli istituti più piccoli potrebbe essere maggiormente penalizzati. È quanto afferma in un report di Moody's, secondo cui difficilmente potranno essere intaccati i livelli di capitale e di liquidità delle banche; tuttavia - avverte l'agenzia - se il virus si diffonderà ulteriormente con ulteriori restrizioni nelle zone interessate l'effetto potrebbe essere maggiore. Si tratta di una valutazione almeno in parte confortante in un momento in cui la dimensione globale della minaccia sanitaria sta spaventando i mercati finanziari, ancora non in grado di valutare durata ed intensità del fenomeno in corso.

Secondo Moody's l'impatto a livello di profittabilità sarà probabilmente più significativo per gli istituti basati su modelli tradizionali e con una rete di filiali nelle zone più soggette al contagio rispetto a quelli più diversificati e più digitalizzati. Al proposito circa il 40% delle filiali italiane sono in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Dunque istituti più piccoli come Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Gruppo Cassa Centrale, Cassa Centrale Raiffeisen e Mediocredito Trentino-Alto Adige potrebbero essere più esposti a eventuali choc. Anche Bper e Credem sono basati in Emilia Romagna, si osserva, mentre banche con dimensioni decisamente più rilevanti come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e Ubi Banca sono in Lombardia ma vantano una migliore diversificazione.

L. Ram.

