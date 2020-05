BELLUNO (d.d.d.) Una frana non è solo, geologicamente, lo spostamento in basso di materiale roccioso. Può essere un evento che taglia un pezzo di storia. Che elide racconti di uomini in parete. Così è per la Torre Venezia, nel gruppo della Civetta. Un ennesimo crollo, sulla parete sud, l'ha cancellata praticamente del tutto: «E' la quinta frana negli ultimi 10 anni. Questa è probabile che risalga al 14 aprile, ma la certezza non c'è, eravamo tutti bloccati a casa. Alcune agordini, però, hanno riferito di aver sentito una specie di boato e aver visto del polverone per l'appunto il giorno 14». Ieri l'alpinista e fotografo Manrico Dell'Agnola è andato in sopralluogo insieme alla moglie, Antonella Giacomini, anche lei esperta di montagna. «La frana è l'ultima della serie ma stavolta un settore di parete è sparito, una fetta intorno ai 150 - 200 metri». Non esiste più l'intera parte a destra: «Quella costituita da placche grige su roccia buona è la precisazione di Dell'Agnola - al suo posto ho visto strapiombi bianchi e gialli». Impressionante la nuova panoramica. La metà inferiore della via Tissi cancellata. Compresa la variante che era stata aperta di recente proprio da Dell'Agnola, in cordata con Andrea Peron, Alcide Prati e Paolo Colle. A confondersi tra i detriti o comunque danneggiati - ci sono anche, a detta di Manrico, il Gran diedro Biasin, e di conseguenza la variante Schubert.

