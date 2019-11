CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNA FERITABELLUNO Un anno dopo Vaia, con il maltempo di questi giorni, nel Bellunese si sono ripresentate le medesime criticità, sempre negli stessi punti. Smottamenti fotocopia con quelli del 2018. Così è stato per la strada provinciale 3 Valle Imperina, località Corde Mole, in Comune di Gosaldo, che ha ceduto di nuovo. I PROBLEMI«Il punto esatto si trova venendo da Tiser, prima di arrivare a Gosaldo - spiega il sindaco, Giocondo Dalle Feste e in questo momento impedisce l'accesso all'abitato di Gosaldo provenendo da Rivamonte: ora...