MONTAGNA

CORTINA Le piste da sci erano ben frequentate, ma non affollate, ieri a Cortina. In questo scorcio dell'inverno c'è stato ancora un buon afflusso alle casse degli impianti di risalita, i piazzali alle stazioni di partenza erano pieni, ma senza la congestione di sabato. Potrebbe essere stata l'ultima fine di settimana con il pienone, in una stagione turistica invernale che va comunque a scemare, al di là dell'emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del coronavirus Covid 19. Sempre che non intervengano nuovi provvedimenti restrittivi, che potrebbero interessare anche la montagna veneta, oltre a quella lombarda e quella valdostana.

«C'è tanta gente, ma meno del giorno precedente; in realtà è normale che accada così, perché di domenica c'è sempre meno movimento, rispetto al sabato», conferma Sonia Menardi, responsabile delle casse della società Ista, a Socrepes, uno dei punti di approdo più frequentati, dagli sciatori che raggiungono Cortina. «Ci aspettiamo comunque un deciso calo di clienti, a cominciare da lunedì 9, perché ci stiamo avviando verso la coda della stagione; questa è stata forse l'ultimo fine di settimana di grande afflusso di sciatori, a prescindere dal recente decreto e dall'istituzione di nuove zone rosse in Italia». Ad osservare la provenienza delle auto, parcheggiate nei piazzali degli impianti, ieri ce n'erano molte che venivano dalle province venete di Padova, Treviso e Venezia, oppure dalla Lombardia, da Milano. La stessa percezione si aveva ad ascoltare le conversazioni degli sciatori, sull'impianto, alle casse, ai rifugi. Alla cassiera che gli rammentava le clausole di vendita dell'abbonamento settimanale, che non prevedono il rimborso delle giornate non utilizzate, in caso di rientro in città, un anziano milanese ha risposto: «E chi si muove? Io qui sono, e qui resto. Perché dovrei tornare a Milano, in quella baraonda? Sto molto meglio qui in vacanza, molto più tranquillo, in un ambiente sano, con poca gente, in queste belle giornate di sole e neve».

ATTESA

La sua aspettativa potrebbe andare delusa, qualora fosse applicato anche al Veneto il provvedimento che ha già chiuso le stazioni sciistiche della Lombardia. Una analoga decisione è stata assunta autonomamente dalla Valle d'Aosta, per i propri comprensori. Lo stesso sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina, che pure ieri dichiarava la propria soddisfazione per il prosieguo della stagione turistica, nel rispondere ad alcuni cittadini, sulla sua pagina Facebook, in merito all'applicazione del decreto del governo, prima ne ha pubblicato integralmente il testo, quindi ha affermato: «Stiamo facendo attività di informazione e sensibilizzazione, assieme alle associazioni di categoria. Le forze dell'ordine stanno vigilando sulla situazione. Nelle prossime ore ci potrebbero essere anche provvedimenti molto pesanti, in particolar modo sugli impianti di risalita».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

