MONSELICE (PADOVA) Era la sera del 21 febbraio. Nelle ore in cui in Lombardia scoppiava il focolaio di Codogno, il Veneto era scosso da un terremoto sanitario con epicentro a Vo'. Così cominciava l'incubo e l'inizio era subito tragico: Adriano Trevisan moriva all'ospedale di Padova, prima vittima del Coronavirus in Italia, dopo giorni di ricovero a Schiavonia insieme all'amico Renato Turetta, a sua volta mancato diciotto giorni dopo. Ma già in quel drammatico venerdì il nosocomio intitolato a Madre Teresa di Calcutta, inaugurato il 5 novembre 2014 nelle campagne di Monselice, veniva sigillato per decisione del governatore Luca Zaia. Degenti e personale bloccati all'interno dei reparti e sottoposti a tampone, così come i concittadini del paziente 1 e del paziente 2 nel paese rapidamente chiuso e presidiato dall'esercito, mentre nel piazzale della struttura i volontari della Protezione civile allestivano le tende per preparare tutti all'emergenza. A quella notte concitata e terribile seguirono i giorni dello svuotamento e della sanificazione, tanto che il 7 marzo l'ospedale venne riaperto in tutta sicurezza. L'indomani le province di Padova, Venezia e Treviso furono dichiarate zona rossa, prove generali delle restrizioni poi scattate in tutta Italia a partire dall'11 marzo. E così, mentre il contagio dilagava, la Regione maturava l'idea di attivare a Schiavonia il primo Covid Hospital del Veneto, proposito poi attuato il 16 marzo con l'individuazione di altri dieci centri di riferimento provinciali, tali tutti insieme da garantire 266 posti letto in Terapia Intensiva, 212 in Pneumologia Semi-intensiva e 1.327 in Malattie Infettive. Il resto è cronaca di questi giorni, con la preoccupazione dei sindaci della Bassa Padovana, che Zaia ha provato a rassicurare chiedendo già al direttore Domenico Scibetta un piano per la riapertura graduale all'attività ordinaria. Secondo l'ultimo bollettino regionale, aggiornato alle 17 di ieri, a Schiavonia sono attualmente ricoverati 120 pazienti in area non critica e 17 in Terapia Intensiva. (a.pe.)

