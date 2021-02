IL DRAMMA

ROMA I vigili del fuoco lo chiamano il signore della morte silenziosa e ieri ha intossicato con conseguenze gravissime uno degli scrittori più amati e apprezzati di Italia. Lotta fra la vita e la morte Valerio Massimo Manfredi 78 anni il prossimo 8 marzo, celebre in tutto il mondo per i suoi best seller e i suoi programmi televisivi incentrati sulla storia e l'archeologia, trovato ieri privo di sensi in un piccolo appartamento nel cuore di Trastevere avvelenato dal monossido di carbonio. Con lui anche la scrittrice Antonella Prenner 45 anni che versa in condizioni gravissime. A ritrovare i corpi storditi dal gas velenoso la figlia di Manfredi, Diana, che ieri provando a chiamare il padre per tutta la mattina senza ricevere risposta è arrivata a Trastevere e con un mazzo di chiavi di riserva è entrata in casa.

LA DINAMICA

Agli agenti di polizia del commissariato Trastevere ha raccontato così quegli attimi: «Mio padre non rispondeva mi sono preoccupata e così ho deciso di andare a vedere, trovandolo incosciente». Nell'appartamento - un piccolo loft di due piani in una delle principali strade dello storico Rione - ci son ancora i trolley aperti in mezzo all'ingresso. Manfredi infatti che vive a Milano era arrivato a Roma solo da un paio di giorni. «Solo mercoledì mattina l'avevo visto - racconta Daniela titolare del negozio L'ora del tè in via dei Vascellari - e come sempre ci siamo salutati, non riesco a capacitarmi di quanto accaduto». Manfredi e la Prenner sono stati trasferiti d'urgenza in condizioni disperate in due diversi ospedali: lui al San Camillo lei al policlinico Umberto I ma poiché quest'ultima è l'unica struttura ospedaliera del Lazio ad avere una camera iperbarica, lo scrittore in serata è stato trasferito poi in eliambulanza all'ospedale di Grosseto per poter essere sottoposto alla terapia iperbarica: l'unica in grado di sconfiggere il monossido se questo non è già diventato mortale.

LE VERIFICHE

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per compiere le verifiche e cercare di capire cosa sia mai accaduto in quella palazzina. In tutto ci sono sei appartamenti e in ognuno di essi sono state trovate tracce di monossido in concentrazione variabile. I residenti sono stati evacuati il tempo necessario per permettere ai vigili di verificare tutti gli impianti perché non c'è un'unica caldaia centralizzata che alimenta tutti gli appartamenti. Nessuno di loro ha percepito nella notte scorsa, quando verosimilmente il monossido ha iniziato a sprigionarsi, problemi o malfunzionamenti agli impianti né qualcuno si è sentito male. Le stesse verifiche andate avanti fino a tarda sera non hanno ravvisato malfunzionamenti o anomalie nelle sei caldaie del palazzo. Tutte, alimentate a metano, sono abbastanza recenti. Solo in tarda sera i vigili hanno isolato quella che potrebbe essere al 99% la causa della fuoriuscita del monossido: una caldaia aggiuntiva di pertinenza di una galleria d'arte che fa parte dell'edificio e che riversa come tutte le altre i fumi di scarico in una chiostrina comune. L'ipotesi è quella che il monossido sprigionato da questo impianto si sia poi introdotto tramite i canali delle altre caldaie in tutti gli appartamenti. La galleria è stata posta sotto sequestro mentre il titolare che era a Napoli è arrivato solo in tarda sera dopo che porprio i vigili del fuoco lo hanno cercato per ore.

Marco De Risi

Camilla Mozzetti

