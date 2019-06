Monopattini, prima vittima: Parigi cambia le regole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIPARIGI Il dibattito fin qui era stato appassionato, politico, a tratti anche divertente, con le minacce di multe a chi sfreccia in monopattino sui marciapiedi o la caccia a quelli che li buttano ovunque. Ieri però sulle discussioni su come regolare l'invasione delle trottinette elettriche a Parigi si è abbattuta la tragedia: un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato travolto l'altra sera a un incrocio nel quartiere della Goutte D'Or, sul suo monopattino elettrico, senza casco, perché la legge non lo impone, a circa 30 km/h,...