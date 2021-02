IL DECRETO

ROMA Via libera dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali che contrastano la malattia Covid-19. Il ministro ha firmato un decreto «sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità». Spiega: «Così, insieme ai vaccini abbiamo, una possibilità in più per contrastare Covid-19». Sono due gli anticorpi monoclonali che il 3 febbraio avevano ricevuto il sì di Aifa, quelli prodotti da Regeneron e Eli Lilly. Nel parere pubblicato ieri, la Commissione tecnico scientifica dell'agenzia, ha ritenuto a maggioranza, che «in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un'opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur con malattia lieve/moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19» pur considerando, scrivono gli esperti «l'immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all'entità del beneficio offerto». Sottolineano anche che gli anticorpi monoclonali «non possono essere attualmente considerati uno standard di cura».

