ROMA Gli anticorpi monoclonali potrebbero diventare presto uno strumento terapeutico in più per combattere il Covid. Ieri l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha convocato i componenti della Commissione tecnico-scientifica per valutare una possibile autorizzazione all'uso. La decisione non è semplice. Nemmeno l'Ema, l'ente regolatorio europeo, si è ancora espresso in attesa di studi più solidi. «Siamo in ritardo e stiamo recuperando ora grazie ad alcuni che all'interno di Aifa ne hanno compreso l'opportunità - ha rimarcato durante una trasmissione di Rai2 il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri - Cerchiamo di non farci sfuggire questa occasione. È una ricerca in alcuni casi realizzata anche da scienziati italiani».

Per non perdere altro tempo in lungaggini burocratiche ora anche in Italia si tenta di correre ai ripari. Il presidente dell'Aifa Giorgio Palù sembra intenzionato ad accelerare l'iter visto che è possibile ricorrere ad una decretazione d'urgenza. Lo prevede del resto il decreto legge 219 del 2006 che recepisce la direttiva europea numero 83 del 2001. La stessa alla quale si è appellata la Germania per autorizzarli prima possibile. Il punto è che sulla validità dei monoclonali non sempre gli studi finora sono concordi e incoraggianti. Come ha spiegato all'Adnkronos Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema, «l'uso dei monoclonali ha pagato le problematiche generali di tutta la sperimentazione delle terapie Covid. A parte quella dei vaccini, c'è stato un grande frazionamento degli studi, con la conseguente difficoltà di raccogliere dati robusti in tempi brevi». Tutto dipende ora dalla decisione degli esperti dell'Aifa e dalle indicazioni che verranno date.

Le aspettative intanto sono alte, forse troppo. Visto che anche se la cura verrà approvata non sarà di sicuro disponibile per tutti. «L'evidenza scientifica - spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma - dimostra che gli anticorpi monoclonali attualmente in circolazione sono efficaci se dati precocemente a soggetti sintomatici per evitare l'aggravamento della malattia. Quindi è chiaro che deve essere selezionato il gruppo di persone alle quali verranno dati». E la scelta dovrà essere fatta «con grande attenzione sia riguardo all'appropriatezza che ai benefici». Dunque non si tratterà di un'applicazione generalizzata. La cura sarà destinata «in maniera ponderata ad alcune persone per evitare l'aggravamento della malattia. L'idea - precisa Ricciardi - è quella di scegliere i soggetti che hanno elementi di debolezza e vulnerabilità o per età o per patologie. Con gli anticorpi li si aiuta a superare la malattia evitando l'ingravescenza. Questo è il primo farmaco che ha una sua azione contro il virus, ma ha efficacia solo nelle fasi iniziali».

Altro punto dolente sono poi i costi. «Chiaramente si tratta di cifre rilevanti ma che comunque nel rapporto tra benefici ed efficacia sono adeguate perché di fatto più o meno gli anticorpi costano meno di una giornata di degenza».

Sulla tempistica e sulle quantità disponibili, le stime non sono affatto buone. «Questa è una produzione scarsa e quindi deve essere opzionata - ricorda Ricciardi - le aziende stanno distribuendo i monoclonali col contagocce perché hanno richieste da tutto il mondo. Ragione per cui più tardi arriva questa decisione dell'Aifa, più tardi arrivano gli anticorpi monoclonali. Se vengono ordinati adesso, non possono di sicuro essere disponibili prima di aprile».

Ma per ogni mese che passa il rischio che le nuove varianti del virus possano compromettere l'efficacia è un timore che condividono in molti. Secondo Nick Cammack, ricercatore responsabile della ong Therapeutics Accelerator, «i cambiamenti che il virus apporta nella sua proteina spike - come ha riportato ieri il Guardian - depistano gli anticorpi. Quindi, in pratica, la maggior parte delle terapie anticorpali di punta sono perse per le varianti». A preoccupare di più quella brasiliana e la sudafricana.

Graziella Melina

