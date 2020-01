Monitorati dalla polizia 30mila indirizzi web di estremisti

ROMA Una miriade di account, attivati quotidianamente da singoli mujahid o in forma automatizzata per continuare a fare proseliti e comunicare, aggirando le limitazioni messe in atto dagli amministratori delle piattaforma social. Così si sta riorganizzando l'apparato di propaganda del Daesh. Un fenomeno diventato evidente negli ultimi mesi, come segnala la Polizia postale, impegnata in prima linea nel contrasto al terrorismo internazionale di matrice jihadista e in particolare ai fenomeni di radicalizzazione sul web. Nel 2019 sono stati 32.170 gli spazi web monitorati a questo scopo e centinaia i contenuti rimossi. Un fronte che richiede un impegno continuo anche perché sta emergendo con sempre più frequenza che i lupi solitari agiscono con esplosivi e armi realizzati seguendo le istruzioni pubblicate online. Dal bilancio delle attività della polizia postale nell'anno appena trascorso emergono altri fenomeni di allarme, sempre legati all'uso di Internet. A cominciare dei reati di sfruttamento sessuale dei minori, che sono in crescita. Nel 2019 per questo reato sono state indagate 650 persone, mentre altre 180 sono finite sotto inchiesta per adescamento di minori online. Sette invece i casi, in «crescente diffusione», di stickers, che consiste nella condivisione, sulle piattaforme di messaggistica istantanea, di adesivi digitali gratuiti, a contenuto offensivo e violento. Si fa sempre più elevata anche la minaccia informatica, in particolare contro le infrastrutture di interesse nazionale: nel 2019 sono aumentati di oltre il 30% gli alert (82484)a loro indirizzati. E dei 1181 attacchi cyber significativi registrati in tutto il 2019 243 hanno riguardato loro o siti istituzionali, 938 aziende sensibili e pubbliche amministrazioni.

