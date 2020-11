MONITOR DISTRETTI

VENEZIA La crisi da Covid colpisce duro il Nordest. La conferma arriva dall'analisi del Monitor dei distretti industriali del Triveneto di Intesa Sanpaolo. Nel primo semestre le esportazioni complessive hanno subito una contrazione di poco inferiore a quella nazionale (- 14,4% contro il -15,3% Italia), perdita secca di 6,3 miliardi. Si salvano solo agroalimentare e farmaceutica più i comparti tecnologici (elettronica, cantieristica e aerospazio, chimica, gomma e plastica). I distretti veneti nel secondo trimestre hanno esportato per 4,6 miliardi, circa 2 miliardi in meno sul 2019: il crollo più forte (- 32,8%) dalla crisi finanziaria del 2009 (- 22,5%). Segnali d'ottimismo in estate: si spera non vengano stroncati dai nuovi stop Covid d'autunno.

Moda la più penalizzata. Più resilienti le produzioni di calzature meno fashion e quelle legate all'uso per tempo libero: Montebelluna (-40,5%) ha dunque retto meglio del Brenta (-49,1%). In prospettiva più spazio all'informale. Tendenze valide anche per il comparto tessile e dell'abbigliamento: i distretti vicentini e quello di Treviso hanno registrato cali rilevanti nelle esportazioni a giugno (- 41,8% il primo e -52,7% il secondo trimestre).

Gli unici distretti a segnare un incremento su base semestrale sono stati quelli dell'agroalimentare (+4,2%), anche se il rallentamento del canale delle vendite a ristoranti e caffè ha inciso sul comparto vitivinicolo (- 3,8%). In Veneto, il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (- 15,5%) è stato penalizzato dalle perdite sui mercati tedesco e inglese. Metalmeccanica e sistema casa hanno perso circa un sesto delle esportazioni, con segnali di ripresa nei mesi estivi. Hanno retto le macchine agricole di Padova e Vicenza (- 1,8%) e il distretto legato dei consumi domestici (elettrodomestici di Treviso -12,5%), al packaging alimentare e alla sanificazione (prodotti in vetro di Venezia e Padova -14%, termomeccanica di Padova -16%). L'occhialeria di Belluno ha accusato il crollo maggiore in valore assoluto, -474 milioni (- 56,9%). Pesano le mancate vendite di occhiali da sole sul mercato nord americano, che ha penalizzato anche l'oreficeria di Vicenza: - 66,2%. Male il mobile: -31,2% il legno e arredo di Treviso, ma attese di ripresa degli ordinativi esteri nel terzo trimestre grazie al digitale. Bene i poli tecnologici di Trieste e veneti. Nel secondo trimestre riduzione dell'export di tutti i distretti del Friuli del Venezia Giulia: hanno realizzato 388 milioni, meno 182,8 milioni sul 2019. Maggiore tenuta per l'agroalimentare per prosciutto San Daniele (-19,5%), vini e distillati del Friuli (-28,2%).

«In questo difficile momento il nostro obiettivo è continuare a sostenere le imprese con i finanziamenti sia per la liquidità sia per investimenti - osserva Renzo Simonato, direttore Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige di Intesa - nei primi 9 mesi dell'anno abbiamo erogato al Triveneto finanziamenti a medio e lungo termine per 7,7 miliardi, + 65%».

In Trentino-Alto Adige il 21% delle imprese ha indicato di essere tornate a fine luglio su livelli accettabili di attività contro il 15% medio nazionale, il 14% dei distretti veneti e il 12% di quelli del Friuli Venezia Giulia. Migliori attese per prodotti e materiali da costruzione (grazie al Bonus 110%). Ottimismo anche per alimentare, meccanica e mobile. Più pessimista la moda. E ogni caso regna l'incertezza.

