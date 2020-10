C'è la prima interdittiva antimafia per un'azienda, la ditta Garda srl, che sta lavorando nei cantieri per i Mondiali Cortina 2021. È stata firmata dal prefetto di Mantova, Carolina Bellantoni, competente per territorio, in quanto la ditta in odor di mafia ha sede in quella provincia. Ma la misura amministrativa, che allontana l'azienda dal tessuto economico legale impedendole di lavorare con la pubblica amministrazione, è frutto del tavolo permanente che opera in Prefettura a Belluno. Un'attività di intelligence partita dal fiuto dei carabinieri dell'Arma provinciale che nei blitz prima e dopo il lockdown hanno approfondito quelle pieghe sospette. In particolare, tra le maestranze distaccate, vi erano numerosi soggetti con precedenti di polizia o pregiudizi penali rilevanti anche sotto profilo normativa antimafia. Una decina di operai principalmente di Reggio Calabria (solo un paio sono siciliani), con collegamenti con la criminalità organizzata, stando al loro trascorso. L'azienda «eseguiva esclusivamente alcuni lavori in subappalto», precisa Anas che sottolinea anche che l'allontamento non comporterà rallentamenti nelle opere mondiali. (ol.b)

