Una ventata di energia nelle grandi città. Il vento illumina New York, a gennaio partiranno i lavori per il primo parco eolico davanti Long Island. E la rivoluzione delle rinnovabili è realtà anche a Kyoto, Cape Town, Adelaide. Mentre il Vaticano si è già convertito al CO2 zero. Alla svolta eco dei grandi centri urbani e della Chiesa è dedicata la copertina di MoltoFuturo, il magazine in edicola domani gratis con Il Gazzettino e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Messaggero, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui siti web dei quotidiani.

Accelera sulla sostenibilità il Gruppo Enel: il traguardo Net Zero sarà anticipato di 10 anni. E sulle autostrade sarà presto possibile fare viaggi elettrici, da Nord a Sud, grazie alle nuove colonnine per la ricarica ad alta potenza delle auto a zero emissioni che verranno installate lungo il percorso. L'elettrificazione scuote anche il settore delle moto: le due ruote diventano veloci come la luce senza l'ingombrante motore termico.

Si rinnova la pubblica amministrazione: sportelli addio, il travet diventa digitale. I servizi ai cittadini saranno personalizzati grazie alla digitalizzazione e ai controlli di intelligenza artificiale finanziati dal Pnrr. Ma gli algoritmi potrebbero «sostituire sette milioni di lavoratori», avverte Sandro Trento, docente di economia.

Regali di Natale, infine. I videogiochi sono sempre i più richiesti, il settore cresce sempre di più e, sorpresa, il 46% dei gamer è donna.

