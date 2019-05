CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mollali, questi grillini. Gli ripetono tutti i colonnelli della prima Lega, ma lui Matteo Salvini, non ne vuol sapere: si andrà avanti con questo esecutivo. Senza rimpasti né cambi di premier. Ma c'è una variabile: se il Carroccio dovesse superare in comodità il 30% le tentazioni di far saltare il banco alla prima occasione utile (di merito) diventerebbero reali. Di sicuro, da domani «Il Capitano» ha intenzione di cambiare schema di gioco. Mettendo subito sul tavolo l'approvazione di Tav, Autonomia e Flat Tax. «Chi vince, guida», dice...