LA CADUTANEW YORK Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo rassegna le dimissioni. L'uomo che solo sei mesi fa era indicato come il possibile candidato forte del partito democratico alle presidenziali del 2024, è stato spodestato dalle accuse di undici donne che hanno raccontato alla procura di New York episodi ripetuti delle molestie sessuali che hanno subito per sua mano. L'epilogo di questa vicenda, e il discorso con il quale...