Tutti e due a processo, accusatrice e accusato. Al centro un caso di molestie sessuali, che si sarebbe verificato nel 2015 nel corridoio di un albergo della capitale dove entrambi partecipavano a un convegno. Stavolta però i protagonisti non sono due persone comuni, ma magistrati, e il giudizio che li attende è davanti alla Sezione disciplinare del Csm. Si tratta del procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e della pm di Palermo Alessia Sinatra. La vicenda che li riguarda è uno dei tanti rivoli nati dalla montagna di chat contenute nel telefono di Luca Palamara, l'ex presidente dell'Anm. Amica e militante nella stessa corrente di Palamara (Unità per la Costituzione), Sinatra si confidò anche con lui degli abusi che allora scelse di non denunciare e che Creazzo ha sempre negato. Nel dicembre 2019 quando però il capo dei pm di Firenze era in lizza per diventare procuratore di Roma, lei inviò una serie di messaggini a Palamara («giurami che il porco cade subito», «il mio gruppo non lo deve votare») che hanno attirato l'attenzione della procura generale della Cassazione. Di qui sono partiti gli accertamenti sfociati nelle due iniziative disciplinari.

