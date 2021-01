IL FEMMINICIDIO

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) «Sono rimasti orfani. Nei fatti. La madre uccisa in maniera atroce, il padre in carcere. Se non riusciamo a rintracciare qualche parente, questi tre splendidi bambini dovranno essere dati in adozione, e al trauma già subito se ne aggiungerà inevitabilmente un altro». È preoccupato. Molto. E non lo nasconde. Il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, è stato fra i primi a raggiungere la casa dell'orrore in via Silvio Pellico, dove l'altro pomeriggio, Moses Osagie, 42 anni, ha massacrato la moglie Victoria, di 6 anni più giovane, incurante della presenza dei loro figli di 10, 5 e 2 anni.

«Che ne sarà di loro adesso?» chiede e si chiede il primo cittadino. Con l'assistente sociale del Comune, li ha aiutati a fare la valigia, a raccogliere un po' di abiti e di giocattoli, e con la sua macchina li ha portati nella casa famiglia che li ospita, spiegando loro che andavano a trovare dei nuovi amici, che si sarebbero divertiti, che avrebbero potuto continuare ad andare a scuola. «Non ho retto alle lacrime quando il più grande mi ha chiesto se la mamma fosse morta. Lui ha visto tutto, ha anche cercato di fermare il papà: è l'unico che ha capito davvero cosa è accaduto. In Italia dalla Nigeria è arrivato quando aveva un anno, mentre le sorelline sono nate una a San Donà, l'altra a Portogruaro. A scuola è molto bravo, gli piace studiare. Sono tre bambini davvero splendidi. La giornata di oggi (ndr. ieri) l'hanno trascorsa anche con lo psicologo dell'azienda sanitaria che continuerà a monitorarli». I tre fratellini hanno detto di avere una zia che vive in Emilia Romagna, mentre il padre al difensore, l'avvocato Sergio Gerin di Pordenone, ha parlato di una cugina sposata a Cuneo con un pastore protestante che potrebbe prendersi cura dei piccoli. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, si sono già attivati ma non è semplice.

LE INDAGINI

Interrogato nella notte dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro, l'uxoricida ha confessato le proprie responsabilità anche se non è stato in grado di ricostruire le fasi della mattanza. La prima domanda posta al suo avvocato è stata Come sta mia moglie?, quasi incapace di accettare di averla ammazzata, straziandola con almeno 15 coltellate. E non ha saputo nemmeno spiegare la causa scatenante del litigio, ammettendo tuttavia di essere geloso e convinto che Victoria almeno da tre mesi avesse una relazione con un uomo di San Donà di Piave. Circostanza quest'ultima da verificare e comunque non certo sufficiente o necessaria a giustificare l'ennesimo femminicidio. Ascoltati dal pm anche due testimoni oculari, due connazionali: il convivente della coppia che in cambio di vitto e alloggio si prendeva cura dei bambini per consentire ai genitori di recarsi al lavoro, e un amico che era andato a far loro visita. Hanno cercato di disarmare Osagie, uno è stato colpito a una mano: erano terrorizzati hanno preso i piccoli e li hanno portati fuori temendo anche per la loro incolumità, chiedendo ai vicini di chiamare le forze dell'ordine. «Era come una furia, impossibile fermarlo» avrebbero detto. Sotto sequestro almeno due coltelli da cucina, uno a lama liscia, l'altro a lama seghettata e anche un cacciavite. L'autopsia renderà con più crudezza la ferocia con cui l'uomo ha agito contro la moglie. Ieri mattina nella caserma dell'Arma di Portogruaro, dove nella notte si sono ascoltati anche i vicini, è arrivato il procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito, competente per territorio.

Monica Andolfatto

Marco Corazza

