Modulo d'iscrizione: «Scrivi se sei rom»

IL CASOFOSSÒ Per iscriversi a scuola è necessario dichiarare se l'alunno sia di etnia sinti, rom nomade o caminanti. Lo prevede un modulo che i genitori degli alunni alle prese con l'iscrizione alla scuola elementare per il prossimo anno scolastico devono compilare, allegandolo alla documentazione amministrativa richiesta. Un elemento per favorire l'integrazione di scolari che provengono da culture diverse, sembra essere la ratio della dichiarazione richiesta dalla direzione scolastica.«GRAVE ABUSO»«Un abuso e una discriminazione...