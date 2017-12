CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODERATI DIVISIROMA Casini chiama nuovamente Alfano ad una scelta di responsabilità: decida subito e porti il suo partito all'interno del perimetro del centrosinistra per completare il lavoro iniziato in questa legislatura. I Centristi per l'Europa, il soggetto che fa capo all'ex presidente della Camera e al ministro Galletti, si schierano per una lista al fianco del Pd ma in Ap è paralisi. La direzione è stata rinviata un'altra volta. Avrebbe dovuto tenersi venerdì scorso, poi era stata posticipata ad oggi, ora è slittata all'11...