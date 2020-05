L'EMERGENZA

Dalla speranza di un rapido ritorno alla normalità, alla disillusione per un lockdown che chiuderà Seul per le prossime due settimane. In Corea del sud il Covid-19 sta dimostrando quanto sia insidioso, mettendo in crisi perfino a uno degli stati modello di contrasto alla pandemia. Ieri nel paese asiatico è stato registrato il numero di nuovi casi più alto degli ultimi due mesi (79), che ha costretto le autorità a varare misure di quarantena per l'area metropolitana. E - ha annunciato il ministro della salute, Park Neung-hoo - «se la situazione non migliorerà, non avremo altra scelta che ritornare al distanziamento sociale rigido». Intanto nell'area metropolitana di Seul (dove vive circa la metà dei 52 milioni di sudcoreani) fino al 14 giugno resteranno chiuse tutte le strutture pubbliche (musei inclusi), mentre le aziende torneranno il più possibile in modalità smart working. In un paese che, finora, se l'era cavata senza alcun vero e proprio lockdown anche bar e club verranno invitati ad abbassare le saracinesche.

Il numero di morti in Corea del sud resta basso (269), con un tasso di mortalità del 2,4%. L'impennata dei contagi (finora complessivamente 11.334) nelle ultime ore ha avuto origine soprattutto da un centro logistico di un'azienda di e-commerce a Bucheon, città satellite a mezz'ora di treno dalla capitale, che potrebbe aver infettato fino a 4.000 persone. Subito sono stati effettuati migliaia di tamponi. Le prime indagini hanno rivelato che l'azienda - il colosso del commercio elettronico Coupang - non avrebbe fatto rispettare le distanze di sicurezza ai dipendenti nella caffetteria aziendale. Tracce del nuovo coronavirus sono state trovate sulle scarpe e sui cappelli dei lavoratori, molti dei quali part-time (il che complica le operazioni di ricerca). Un ulteriore, più piccolo, focolaio epidemico è stato rintracciato in un call center nel centro di Seul, che va ad aggiungersi a quelli delle discoteche e dei gay club del quartiere di Itaewon.

Una doccia gelata dopo che, il 6 maggio scorso - dopo un mese di distanziamento sociale rigido il Paese aveva adottato un approccio più rilassato, battezzato quarantena della quotidianità che prevedeva la riapertura previa sanificazone delle strutture pubbliche e dei negozi.

Michelangelo Cocco

