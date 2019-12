Moby, dopo i contributi a Open contratti con Grillo e Casaleggio

SOLDI & POLITICA

ROMA Pagamenti sospetti partiti da Moby spa, la compagnia di navigazione che offre i servizi per Corsica, Sardegna e l'isola d'Elba, e destinati a Casaleggio e associati srl e Beppe Grillo srl. È nell'ambito delle verifiche sui finanziamenti a Open, la fondazione renziana che da Moby e dal suo amministratore Vincenzo Onorato (perquisiti dalla procura di Firenze a novembre) ha ricevuto donazioni per 150mila euro, che sono partite le verifiche dell'Uif di Bankitalia. E durante gli accertamenti sui pagamenti eseguiti dai finanziatori sospetti sono emersi i rapporti con le società di Grillo e Casaleggio. Contratti per promuovere il marchio che raggiungono quasi il milione di euro. Alcune delle rotte servite dalla compagnia sono esercitate in regime di convenzione, a fronte del quale la controllata di Moby, Compagnia italiana di navigazione spa, riceve 72 milioni di euro. Il contratto, che scadrà nel 2020 è finito all'esame della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Nella nota si ricorda che la già Moby «dopo avere finanziato la fondazione Open (riconducile al senatore Matteo Renzi) ottenne l'approvazione dapprima di un emendamento poi di un decreto legge, fortemente voluto dal senatore del Pd Roberto Cociancich, per disciplinare il regime fiscale per gli armatori italiani». Una legge del 2017, che porta il nome del parlamentare renziano, pubblicamente accolta con entusiasmo da Onorato.

I RAPPORTI

«Si evidenzia dice la nota che Moby spa nel corso del 2019 avrebbe effettuato una serie di pagamenti ritenuti sospetti sia per gli importi, sia per la descrizione generica della prestazione ricevuta, che per la circostanza di essere disposti a beneficio di persone politicamente esposte». Si tratta dell'incarico per la strategia e il piano di comunicazione #navigoitaliano con Casaleggio associati srl, un contratto di 36 mesi da 600mila euro, che prevede la stesura di un piano strategico e la gestione di tutte le iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli addetti del settore marittimo sul tema dei benefici fiscali del registro internazionale alle sole navi che imbarchino equipaggi italiani e comunitari. Il contratto prevede altri 250mila euro nel caso del raggiungimento di uno degli obiettivi entro 12 mesi e di 150mila euro nel caso del raggiungimento tra i 12 e i 24 mesi.

SUL BLOG

La partnership tra Moby e Beppe Grillo srl (titolare del sito con il blog del leader 3stelle) impegna la società a mettere a disposizione del marchio di navigazione spazi sul blog per inserzioni pubblicitarie e di pubblicare per un mese redazionali con interviste a testimonial sul blog, sulla pagina Facebook e su Twitter. Il tutto per 120mila euro annui.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA