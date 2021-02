INFOCAMERE

VENEZIA Il Covid pesa soprattutto sul Nordest e la gelata vera potrebbe dover ancora arrivare anche se ci sono settori che sono in sviluppo. «Il distretto del mobile tra Veneto e Friuli Venezia Giulia sta andando molto bene», sottolinea il presidente di Unioncamere Veneto. Male invece i macchinari: «Le aziende che prima esportavano molto sono in crisi» dice Pozza ricordando che il «50% dell'economia del Veneto è basata sull'export». Poi c'è l'edilizia: «I dati sulle imprese di costruzioni rilevati da Movimprese indicano che il settore tiene ma bisogna analizzarli bene: moltissime imprese edili sono nate sulla spinta del bonus 110% che ha creato tante aspettative in un settore che, nei dieci anni della crisi 2008-2018, ha perso il 50% delle proprie imprese». Il bonus 110%, prosegue Pozza, «ha fatto nascere tantissime imprese, ma sono imprese un secchio e una cazzuola, cioè sono partite Iva aperte da dipendenti di grandi imprese che hanno perso il posto di lavoro, ma che non hanno dato vita ad un'impresa strutturata e attrezzata». Infatti, dice Pozza, «questa è una delle ragioni per cui il bonus 110% non decolla: la mancanza di imprese strutturate che se ne facciano carico e poi, naturalmente, la troppa burocrazia. Non a caso, in questi giorni - avverte il presidente di Unioncamere Veneto - ho lanciato un allarme su infiltrazioni criminali in edilizia, perché la criminalità organizzata ha subodorato il business del 110%». Infine, ricorda Pozza, perché il «bonus sia efficace ci vuole la certezza della durata. «L'ho ricordato recentemente al sottosegretario Fraccaro: meglio un bonus all'80% ma che duri 5 anni di uno al 110% ma per un anno solo».

Secondo la rilevazione Movimprese di Unioncamere/Infocamere, in Italia a fine dell'anno scorso c'erano 6.078.031 imprese, con un saldo ancora positivo di 19.316 (+ 0,32%) tra le ditte nate durante l'anno (292.308 iscrizioni) e quelle morte (272.992 cessazioni). Il saldo più basso dal 2013. Il Nordest arranca: a fine 2020 il Veneto aveva 1.822 imprese in meno registrate, frutto di 21.827 iscrizioni e 23.649 cessazioni per un totale di 479.692 ditte, un calo dello 0,38% contro una crescita (asfittica) dello 0,03% nel 2019. A fare peggio in termini assoluti è stata solo l'Emilia Romagna: - 2.206 imprese iscritte. La riduzione più dura in termini percentuali in Italia si è verificata in Friuli Venezia Giulia: - 0,58% per un saldo negativo di 589 attività derivante da 4.360 nuove iscrizioni e 4.949 cessazioni su 101.220 imprese registrate. Una tendenza che si era manifestata anche nel 2019 chiuso con un - 0,66%. «Le imprese sono come congelate, tra una chiusura e l'altra, tra un decreto di zona rossa e uno di zona arancione. E alla fine del primo trimestre si vedranno i danni», avverte Pozza: «La politica si deve muovere, serve una governo di unità nazionale. Solo così possiamo sperare di recuperare crescita e credibilità»,

Oltre alle costruzioni (832.872 aziende a fine 2020) che hanno guadagnato 10.180 imprese, si difendono bene immobiliare, attività professionali, scientifiche e tecniche. Nel censimento Movimprese reggono anche le attività di alloggio e ristorazione (461.244 lo stock totale a fine 2020), con + 6.217 imprese. Il settore più colpito è il commercio: a fine 2020 1.497.862 imprese, 4.386 in meno sul 2019. Male anche l'agricoltura, silvicoltura e pesca (- 4.258 aziende) e il manifatturiero (- 3.981). In generale nove regioni sono in negativo. A fine 2019 erano solo 6 regioni. Alcune sembrano aver dato prova di maggiore resilienza: in Lombardia il saldo è attivo per esempio di 2.838 ditte. Bene anche il Sud.

