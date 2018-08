Moavero in Egitto: pressing su Haftar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROROMA Un dialogo considerato fondamentale per la soluzione dell'inestricabile puzzle libico, ma anche per riattivare gli accordi commerciali rimasti in sospeso dopo l'omicidio di Giulio Regeni, e avere finalmente la verità su quella morte atroce. Questi alcuni degli argomenti che sono stati al centro della visita in Egitto del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.Il titolare della Farnesina ha incontrato il presidente Abdel Fattah Al Sisi e il ministro degli Esteri Sameh Shoukry. Una visita considerata determinante, e molto...