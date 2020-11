ROMA Il governo ha messo sul piatto 170 miliardi di euro nel biennio 2020-21 per sostenere l'economia alle prese con l'emergenza Covid. Ma se fosse necessario l'esecutivo sarebbe pronto ad uno sforzo ulteriore. E la platea dei destinatari dei ristori potrà essere allargata in tempi rapidi, in caso arrivino restrizioni per altri settori. Roberto Gualtieri (nella foto) fa il punto della situazione sullo stato dei conti pubblici, garantendo che le casse dello Stato potrebbero sopportare nuovi interventi. «La manovra ha spiegato il ministro dell'Economia a Mezz'ora in più su Rai 3 - mette da parte risorse per un inizio anno difficile, risorse sulla base delle quali abbiamo raggiunto una positiva intesa sul blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, risorse per sostenere ulteriori ristori. Valuteremo se sono sufficienti». Il ministro ha precisato che la manovra arriva quasi a 25 miliardi: «A questi se ne aggiungono almeno 15 di Recovery Plan e poi ci sono 30 miliardi dei decreti Covid, con cui non abbiamo fatto solo interventi temporanei sul 2020 ma abbiamo anche messo risorse per il 2021, con una certa previdenza. Ci sono 30 miliardi di interventi per la ripartenza, come il 110% o l'eliminazione dell'Iva che vale 19 miliardi. Complessivamente parliamo di 70 miliardi di interventi sul 2021 dopo i 100 miliardi sul 2020». Una cifra ragguardevole, a giudizio di Gualtieri, che può anche essere modulata «perché sappiamo che il React Eu, strumento per il sostegno immediato all'economia rispetto all'impatto della pandemia, sarà probabilmente superiore per il primo anno. Quindi avremo delle risorse ulteriori». E non è escluso un ulteriore aumento del deficit.

