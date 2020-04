IL CASO

NEW YORK Il dittatore nord coreano Kim Jong un è morto. No, è moribondo dopo un'operazione cardiaca; anzi è vivo, ed è stato visto camminare per le strade di un villaggio costiero mentre esaminava lo stato di alcune costruzioni edilizie. La cortina di ferro della censura stampa imposta al paese impedisce di fare chiarezza sullo stato di salute del leader supremo che dal 2011 ha assunto la guida politica dopo la morte di suo padre, Kim Jong il. Negli ultimi giorni si erano avvicendati i sospetti di una crisi cardiaca che avrebbe portato il leader massimo sul tavolo operatorio. L'infarto si sarebbe prodotto più di una settimana fa, quando il presidente coreano si era portato repentinamente le mani al petto durante una visita ad un villaggio campestre, e si era poi accasciato al suolo. Venerdì sera l'agenzia Reuters aveva riferito della partenza di un'equipe di consulenti medici cinese alla volta di Pyongyang e altre fonti tra Tokio e Pechino raccontavano dello stato vegetativo nel quale avrebbe versato Kim. Il capo di stato soffre da tempo di ipertensione arteriosa e di diabete, le stesse malattie che hanno portato alla morte suo padre. I membri della famiglia presidenziale della Corea del Nord vivono in costante stato di allerta e minacciati da intrighi politici che possono determinare la loro eliminazione in qualsiasi momento. Kim come suo padre fa uso di sosia per simulare la sua presenza in posti diversi e spesso scompare dalla scena pubblica.

