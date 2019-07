Mistero Navalny: «È stato avvelenato» Ma dopo il ricovero torna in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMOSCAAleksej Navalny è stato avvelenato? La paura tra i componenti del suo staff è diffusa. Il politico anti-Cremlino, detenuto da mercoledì scorso, è stato portato domenica in ospedale per delle analisi, ma già ieri è stato dimesso. La sua dottoressa personale, Anastasija Vasilieva, che lo ha brevemente visitato, si è opposta alla decisione di riportarlo in cella, ma non c'è stato nulla da fare. La sua diagnosi è diversa rispetto a quella dei colleghi. Per la Vasilieva si può anche trattare di avvelenamento: «Non possiamo...