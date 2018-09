Missione Sophia, nessun accordo ma l'Italia spera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEVIENNA L'Europa non trova la quadra sulla proposta italiana sui porti di sbarco dei migranti salvati dalla missione Sophia e rimanda ad altri tavoli, nelle prossime settimane, per la risposta. «Non c'è la soluzione oggi, ma c'è la determinazione comune, di tutti, di arrivarci, e questa è una novità», riassume in una battuta il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi riemergendo dalla riunione con gli altri capi delle diplomazie dei 27. Nel suo bagaglio da Vienna, il capo della Farnesina riporta a Roma l'impegno dei partner...