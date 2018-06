Miss America addio al bikini «Non si giudica l'aspetto fisico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSONEW YORK Un costume bianco che va in fumo e l'hashtag #byebyebikini. È il nuovo manifesto di Miss America. Dopo quasi un secolo è una vera e propria rivoluzione nel concorso che decreta la più bella degli Stati Uniti. E l'inizio è la messa al bando di uno dei suoi simboli più iconici, il bikini appunto. Addio alla gara in costume, quindi, come annuncia un video sul profilo ufficiale Twitter del concorso.Sotto l'onda del movimento anti molestie #Metoo, Miss America ha deciso che non giudicherà più le sue concorrenti in base...