Mion cooptato subito in azienda per gestire tutti i dossier più delicati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA I Benetton si ricompattano sulla svolta in Atlantia, come segnale di discontinuità a politica e magistratura ma di continuità gestionale con la scesa in campo dell'uomo che rappresenta la sintesi familiare del dopo Gilberto: il presidente di Edizione, Gianni Mion. Manager di collaudata esperienza del gruppo veneto dove era tornato a giugno 2018, Mion dovrebbe essere cooptato oggi nel cda della holding e gestire la transizione. Ieri al consiglio di Edizione, la cassaforte che raggruppa i quattro rami della famiglia di...