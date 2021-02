IL MOTIVO

GODEGO (TREVISO) Non si dà pace Fortunato Battaglia, il 70enne di Castello di Godego, nel trevigiano, che sabato mattina ha trovato il corpo del figlio Egidio che, prima di togliersi la vita con un coltello, aveva strangolato il nipote Massimiliano. Un omicidio suicidio dettato da una diagnosi di possibile autismo nei confronti del bambino. «Mio figlio ha iniziato a vedere tutto nero - confida nonno Fortunato - ma mio nipote non era malato. Vista la tenera età era prematuro dare certezze, in più lo spettro autistico era il più basso della scala». Proprio da quel risultato nascono i dubbi, che si sono trasformati in rabbia, del secondo parere chiesto da Egidio a un professionista della zona. Secondo nonno Fortunato sarebbe stato lui a dipingere un futuro di sofferenza per il bambino e di spese esorbitanti per il padre. Parole che sarebbero suonate nella testa del 43enne come una sentenza a cui ha posto rimedio uccidendo il piccolo e suicidandosi. La moglie Adriana, dopo aver smaltito la sedazione in ospedale, ieri è stata accolta nella casa dei suoceri. «È disperata e non smette di piangere - afferma Fonrtunato Battaglia -. Appena sarà passata la tempesta è convinta che le persone si dimenticheranno di quanto accaduto, e toccherà a noi andare avanti da soli per superare questo vuoto che ci accompagnerà comunque per tutta la vita». La donna è provata, e ancora fatica a comprendere la gravità di quello che è accaduto. «Non avevo sentore di quel malessere - ha riferito ai carabinieri -. C'era preoccupazione per il bambino ma niente di più».

G.Pav.

