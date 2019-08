«Mio figlio, 31 anni in coma abbiamo aspettato invano un suo ultimo sorriso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABRESCIA La torta il giorno del compleanno, il pranzo, la cena, la ginnastica. Per trentuno anni Hector Okamoto e la moglie Marina si sono presi cura del loro figlio, che hanno visto crescere e diventare uomo senza che lui se ne sia mai accorto. Perché Ignazio, Cito per gli amici, è in stato vegetativo dal 19 marzo 1988. Venerdì il suo cuore, inaspettatamente, ha smesso di battere e per i genitori è stato come perderlo un'altra volta. «In fondo all'animo ho sempre creduto che potesse svegliarsi. Lo so, sono un incosciente, ma...