Minori stranieri rubano il tricolore e lo bruciano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVITTORIO VENETO (TREVISO) Una bravata a sfregio del tricolore italiano: la bandiera ammainata e data alle fiamme. Un gesto odioso, gratuito e stupido che per fortuna non ha nulla di ideologico o politico e che ha visto presto identificati gli autori che ora dovranno pagarne le conseguenze. L'episodio è avvenuto, nella notte dello scorso 16 agosto a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di via Trento e Trieste ed era passato sotto silenzio. Nel mirino dei vandali, se così si possono...