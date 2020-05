LA PROTESTA

NEW YORK L'America è in fiamme. Da una costa all'altra, le immagini che girano sui teleschermi, sulle chat, sui siti non lasciano dubbi sulla gravità del momento. Almeno in trenta città ci sono state manifestazioni nella notte fra venerdì e sabato e se ne aspettavano altrettante ieri notte. Alcune sono state particolarmente violente, con un bilancio di incendi, auto distrutte, vetrine sfondate, e centinaia di arresti. Perfino la Casa Bianca ha dovuto schierare il servizio di sicurezza in assetto antisommossa, per fermare la folla che era arrivata sino ai cancelli. Se fossero riusciti a superare la cancellata, i dimostranti «sarebbero stati accolti dai cani più feroci e dalle armi più minacciose che io abbia mai visto. E questo sarebbe stato il momento in cui la gente si sarebbe fatta veramente male, almeno» ha twittato Trump.

VIOLENZA PILOTATA

Ma se le cause scatenanti della rabbia delle comunità afro-americane a New York, Los Angeles, Atlanta, Washington, sono chiare e largamente condivise, il degenerare delle proteste in atti di violenza sembra avere uno stampo ben più ambiguo, possibilmente pilotato da gruppi di provocatori, come si potrebbe dedurre da numerosi filmati in cui si vedono individui di razza bianca causare caos e distruzione e manifestanti di colore supplicarli di smettere.

Da tre giorni nel Paese si discute e si protesta con profonda passione per l'omicidio di un 46enne di colore, George Floyd, per mano di un poliziotto bianco, a Minneapolis, nel Minnesota. Due video che immortalano la lenta uccisione dell'uomo sono stati visti in tutto il mondo. Otto minuti e 43 secondi durante i quali il poliziotto tiene un ginocchio sul collo dell'uomo prostrato a terra e ammanettato. Per i primi cinque minuti si sente l'uomo che supplica, «non respiro». Poi per tre minuti e 43 secondi, il silenzio, mentre muore.

L'AUTOPSIA

I risultati preliminari dell'autopsia sembrano escludere l'asfissia e lo strangolamento concludendo che «gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, delle sue patologie pregresse (coronaropatia e ipertensione) e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo hanno probabilmente contribuito alla sua morte». Ma la famiglia ha già chiesto un'autopsia indipendente: «Non ci fidiamo delle autorità locali».

Sono stati molti negli Usa a definire questo atto un vero e proprio linciaggio. Una secolare ferita, ricca di casi di violenza: prima dell'omicidio di Minneapolis, lo scorso marzo la polizia aveva ucciso a Louisville nel Kentucky la giovane Brianna Taylor, nel corso di un'irruzione (basata su un errore) in casa sua. Quella della morte di Floyd è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. E gli animi sono esplosi. Le proteste ora dilagano da Minneapolis a tutta l'America con saccheggi, incendi, tafferugli, arresti e due morti. A Detroit, in Michigan, un diciannovenne è stato ucciso da spari provenienti da un Suv indirizzati verso la folla che manifestava, mentre a Oakland, in California, un agente è morto e un altro è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco.

Tuttavia lo stesso governatore del Minnesota, il democratico Tim Waltz, ha denunciato che nelle ultime due notti le proteste hanno cambiato indole: «L'80 per cento dei manifestanti viene da fuori ha detto in una conferenza stampa nel mezzo della notte -. Queste non sono più manifestazioni per George Floyd, è un tentativo di istillare paura, di distruggere le nostre grandi città. E mentre si allarga al resto degli Stati Uniti cominciate a vedere che può essere terrorismo, sia che si tratti di estremismo ideologico o di un tentativo di destabilizzazione di origine internazionale». Waltz, come altri governatori in altri Stati, ha poi deciso di mobilitare l'intero corpo della Guardia Nazionale, per fermare ulteriori violenze.

LE ACCUSE DI DONALD

Ma dalla Casa Bianca, Trump lo ha criticato perché stava «cercando di dare la colpa agli altri», e che i violenti erano tutti «estremisti di sinistra». Il presidente ha anche fatto dell'ironia sui sindaci democratici, che ha accusato di essere incapaci di fermare le rivolte. Nei giorni scorsi lui stesso aveva insinuato (per poi fare marcia indietro) che davanti ai saccheggi bisognava ricorrere alla repressione violenta. E ieri ha confermato di essere pronto a mandare l'esercito nel Minnesota. La Costituzione vieta di ricorrere all'esercito all'intero del Paese contro gli stessi cittadini. Ma il presidente potrebbe ricorrere all'Insurrection Act del 1807 (che si è visto in atto solo una volta nel caso delle riots di Los Angels del 1992) che gli concede di farlo, tant'è che ha già dato al Pentagono l'ordine di tenere le truppe pronte.

Anna Guaita

