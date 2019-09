CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ministro Boccia, come responsabile degli Affari regionali è atteso dalla prova delle Autonomie differenziate. Cosa ne sarà delle tre bozze rimaste di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna portate in Cdm dalla ministra leghista Stefani? Saranno stralciate? «Sicuramente, quel percorso si era già interrotto da solo perché mancava l'accordo politico tra Lega e M5S. Tanto è vero che il premier Conte sulla scuola, per citare una delle materie, era in linea con l'Emilia Romagna e non con il Veneto di Zaia».Quindi si ricomincerà da capo?«Io...