Ministro Barbara Lezzi, l'Autonomia non andrà in porto perché tanto cadrà prima il governo? «Non credo che si voglia far cadere il governo, che sta ottenendo dei buoni risultati, per una poltrona. Sarebbe surreale e ingiusto».Partiamo allora dall'Autonomia differenziata. La sua collega Erika Stefani ha detto che nell'ultimo consiglio dei ministri vi ha letto una relazione. Cosa c'era scritto?«Il ministro Stefani ci ha solo detto di aver aggiornato le bozze rispetto a febbraio, ma noi non le abbiamo viste. Non so se abbia recepito le...