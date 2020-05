IL CASO

ROMA Non decollano i prestiti garantiti alle imprese, nonostante il governo, attraverso il decreto liquidità dell'8 aprile, abbia costruito tre corsie differenti: fino a 25 mila euro, fino a 5 milioni - entrambe con copertura Fondo di garanzia -, oltre 5 milioni di Sace. A ieri sera le richieste pervenute al Fondo di garanzia gestito da Mcc, per la tranche minore e più accessibile, erano 53.100, poco oltre le 45.703 mila domande denunciate dalla Cgia di Mestre. I numeri non sono quelli previsti nelle aspettative del governo e delle istituzioni, anche se si fa notare che alcune difficoltà tecnologiche di grandi banche non hanno consentito di riversare richieste massive. C'è una platea di 5,2 milioni di imprese e partite iva, potenzialmente interessata, questo vuol dire che solo l'1,1% finora ha chiesto l'accesso al sostegno. Risulta, però, che almeno 250 mila domande siano in lavorazione presso grandi banche e presto verranno inoltrate nei canali preposti. Tanti imprenditori, inoltre, hanno inviato la domanda non correttamente e sono stati invitati a modificarla e integrarla.

Pertanto, conteggiando anche le richieste che sono parcheggiate presso gli sportelli bancari, l'incidenza percentuale delle aziende interessate dal micro prestito rimarrebbe comunque bassissima: meno del 6%.

Ma dal mondo bancario si fa notare che a rallentare l'intero processo c'è il timore che le attuali regole del codice penale sulla bancarotta, suggeriscano ai dirigenti bancari di muoversi con i piedi di piombo perché il prestito consentito dal decreto liquidità a un'impresa con una esposizione deteriorata, se essa dovesse portare i libri in tribunale, potrebbe configurare il coinvolgimento dei banchieri in concorso nel default. Bankitalia spinge per l'autocertificazione da parte delle imprese auspicando che il legislatore per accelerare l'erogazione, possa «stabilire esplicitamente che la valutazione del merito di credito» sia «assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto ed eventualmente anche disapplicando temporaneamente le norme penali rilevanti attualmente in vigore».

ACCELERARE LE PRATICHE

Intanto c'è chi ha smascherato la burocrazia su queste pratiche. E' la Fabi. Servono da 4 a 21 documenti per ottenere i prestiti garantiti dallo Stato. Una via crucis che il governo sta cercando di rendere meno aspra, ma che di certo rende complicato l'accesso al credito. Nebuloso, almeno in alcuni aspetti, appare ancora l'intreccio con la Sace, riguardo l'iter delle garanzie. Il premier Giuseppe Conte ha chiesto scusa e assicurato che è in arrivo un decreto per cambiare passo. Ma l'emergenza, è evidente, ha colto tutti impreparati. All'estero è andata diversamente. In altri Paesi europei, Germania in testa, aziende, famiglie e professionisti hanno avuto e stanno avendo sostegni economici in tempo reale.

Rosario Dimito

Umberto Mancini

