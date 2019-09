Mini d'epoca a fuoco nell'incidente Morti papà e la figlia di sei anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIATORINO Avrebbe dovuto essere una domenica in famiglia. Mamma, papà e le due figlie piccole, diretti nel pinerolese per un piccolo raduno di auto d'epoca. Una gita tutti insieme che è diventata tragedia. Ieri mattina, poco prima delle 9, Giuseppe Pennacchio, 42 anni, è morto con la figlia Nicole, di appena 6 anni, in un incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo. L'uomo e la piccola sono rimasti intrappolati nell'auto, una Mini Cooper che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Verso guidata da un uomo di 55 anni ora...