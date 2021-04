Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIVACY VIOLATANEW YORK Non c'è pace tra le mura di casa per Taylor Swift: la musicista è assediata dall'attenzione non richiesta degli stalker, che riescono a superare ogni misura protettiva e a violare il suo spazio domestico. L'ultimo episodio è di sabato scorso, quando Hank Johnson, un cinquantaduenne che si autoproclama promoter musicale, si è presentato per l'ennesima volta davanti al portone dell'abitazione newyorkese di Swift, un...