GLI EMENDAMENTI

ROMA Governo subito alle prese con il Milleproroghe. È anche sulla conversione in legge del delicato decreto, che scade il 28 febbraio prossimo, che il neo esecutivo dovrà scoprire le prime carte della sua strategia. Nel corso di questa settimana i partiti dovranno ulteriormente scremare gli emendamenti, già portati da 2.500 a 900 segnalati, per arrivare a un pacchetto di circa 220 supersegnalati su cui concentrare il lavoro delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio. I nodi da risolvere sono molti e, nel corso dei primi colloqui con Mario Draghi, sia il Pd che Leu hanno fanno presente al premier che, da subito, in Parlamento si presenteranno passaggi delicati. Ad esempio, ci sono diversi emendamenti avanzati da Iv e centrodestra per sospendere la riforma Bonafede sulla prescrizione e rinviarla al 2022. Una proposta che suona come una provocazione per i 5 Stelle. Una possibile mediazione, raggiunta nei mesi scorsi, è contenuta nel cosiddetto Lodo Conte-bis (non più stop assoluto della prescrizione dopo il primo grado, ma distinguere gli assolti dai condannati) ma ora gli equilibri di maggioranza sono stati rimescolati. Cosa farà Palazzo Chigi? Un punto fermo dovrebbe riguardare il tema della Cassa integrazione. Un accordo generale prevede lo slittamento al 31 marzo del termine per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all'emergenza Covid-19 e per la presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi, in scadenza al 1 marzo 2021. Per questa soluzione (che aprirebbe le porte a 220 mila lavoratori) spinge anche l'Inps. Sul decreto Milleproroghe la Lega si segnala tra le più attive. Tra le misure chieste dal partito di Matteo Salvini, figurano aiuti alle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia: sospensione del pagamento delle utenze e forniture fino a dicembre 2021 per i proprietari di abitazioni inagibili, maggiore liquidità alle imprese, proroga della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione al 2022, esenzione delle imposte per i fabbricati inagibili. La Lega spinge anche per estendere le tutele fiscali per il rientro dei cervelli a chi ha fatto ritorno in Italia prima del 2020. Altro tema delicato quello degli sfratti. Il Milleproroghe rinvia il blocco al 30 giugno ma Forza Italia spinge per cancellare la norma, difesa con forza dai 5 Stelle. «Il blocco degli sfratti è irrinunciabile per impedire che si mettano in mezzo alla strada migliaia di famiglie senza una alternativa alloggiativa» fanno sapere dal Movimento. Il quale, in tema di energia, ha presentato un emendamento per un ulteriore rinvio di due anni della fine del mercato tutelato. È battaglia anche sul trasporto privato. Con una serie di emendamenti Pd e 5 Stelle puntano a rimandare l'istituzione del registro delle licenze taxi e Ncc di altri 3 anni. Una proposta che, secondo la Lega, è un «favore agli abusivi».

IL FINANZIAMENTO

Ancora i 5 Stelle chiedono alla nuova maggioranza di convergere su un emendamento che prevede una integrazione salariale a favore dei lavoratori Ilva AS in cassa integrazione. Servono 19 milioni per coprire il finanziamento destinato a circa 1.700 persone. Nucleare: i sindaci interessati al deposito delle scorie chiedono di votare l'emendamento che proroga i termini per segnalare criticità da parte dei Comuni sullo stesso deposito. Dal fronte della nuova opposizione, Fratelli d'Italia ha presentato un pacchetto scuola proponendo emendamenti al Milleproroghe su docenti immobilizzati, vincolo quinquennale, insegnanti di sostegno e concorsi.

Michele di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

