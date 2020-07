L'ANNUNCIO

PORDENONE Donald Trump ritirerà 11.900 militari Usa dalla Germania. E i cacciabombardieri F16 potrebbero essere spostati e dislocati ad Aviano. Il quartier generale dell'Africa Command potrebbe arrivare invece a Napoli. Questo potrebbe essere presto il nuovo assetto delle forze militari statunitense in Europa. Che vedrebbe l'Italia con un ruolo strategico maggiore. Fino a diventare l'avamposto militare a stelle e strisce più importante in Europa.

LA DECISIONE

Gli Stati Uniti hanno annunciato da settimane la decisione di ritirare migliaia di soldati dalla Germania, perché «stanchi di pagare per la difesa di altri Paesi». Ieri il segretario alla Difesa Mark Esper ha comunicato la nuova mappa delle truppe statunitensi in Europa: a essere spostati saranno 11.900 militari, 6400 torneranno negli Stati Uniti, mentre 5.400 dislocati in altri siti Europei. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, se il nuovo quartier generale sarà spostato in Belgio, gli aerei da combattimento F-16 saranno invece spostati nella base di Aviano. Anche se in realtà ormai da qualche anno si parla di possibili trasferimenti di caccia Usa in Polonia (il governo polacco lo avrebbe chiesto anche recentemente) o nei Paesi Baltici.

IL TRASLOCO

Il dislocamento ad Aviano riguarderebbe un certo numero di caccia F16, attualmente di stanza nelle basi tedesche di Ramstein e di Spangdahlem. Più probabile - dalle indiscrezioni emerse - che sia proprio il 52. Fighter wing di F16 ad abbandonare Spangdahlem per traslocare nella pedemontana pordenonese. Dove - dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso - è ospitato il 31. Fighter wing che fu trasferito dalla base spagnola di Torreon. Ora, con le nuove decisioni del Pentagono, alla cinquantina di caccia F-16 avianesi potrebbe aggiungersi lo stormo proveniente dalla Germania. La base di Aviano - per altro era stata fino al 2005 anche sede del quartier generale della Sedicesima Air Force, ora situata a Ramstein, in Germania - negli ultimi anni ha assistito a un graduale potenziamento, in parte anche a spese della stessa Germania. Da tre anni, infatti, Trump spinge per ridimensionare la presenza delle forze armate sul territorio tedesco, più che in Europa. Un processo, per altro, iniziato nel 2012-13, con l'amministrazione Obama, quando furono «disattivate» la 170 e la 172 Brigate da combattimento, di stanza in Germania. E proprio tra il 2017 e il 2018 si era completato nell'aerobase avianese un altro importante trasferimento sempre dalla base tedesca di Spangdahlem: in pianta stabile arrivò ad Aviano il 606. Squadrone di radaristi mobili con circa 320 i militari. Con i familiari circa 500 le persone che si insediarono. Inoltre nel 2018 si era perfezionato il trasloco di due squadroni di elicotteri provenienti dall'Inghilterra. Oltre 350 uomini - tra piloti, specialisti, paracadutisti e personale di supporto - furono trasferiti dalla base Usaf britannica di Lakenheath a quella pedemontana di Aviano. Due trasferimenti che portarono la popolazione statunitense (circa quattromila cittadini, tra miliari e famiglie) ad aumentare di poco meno di mille unità. Il trasferimento annunciato ieri - dal comando del 31. Figher wing avianese, guidato dal generale Jason Bailey, si è preferito il silenzio su una partita che è giocata ai livelli superiori - comporterebbe una ulteriore crescita della struttura miliare pordenonese. Lo spostamento di un certo numero di aerei, se non di un intero stormo, comporta il trasloco di diverse centinaia di persone.

I TEMPI

Bisognerà dunque attendere. Ma già nelle scorse settimane in quello che sembrava un attacco di stizza contro la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è rifiutata di partecipare fisicamente al G7 il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la volontà di ritirare migliaia di soldati. L'annuncio di Trump era stato confermato dall'ex ambasciatore americano a Berlino, Richard Grenell, un fedelissimo del capo della Casa Bianca. Per Grenell, il segnale inviato da Trump era destinato soprattutto all'opinione pubblica americana, «un po' stufa di pagare troppo per difendere altri Paesi». Al culmine della Guerra Fredda, erano oltre 300mila i soldati americani stanziati nella Repubblica Federale, su un totale di 500mila nell'intera Europa.

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

