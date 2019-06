CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO «Teheran non è un problema per il mondo, ma deve imparare che le sue ingerenze non sono apprezzate». Shirin Ebadi, iraniana, nata 72 anni fa da una famiglia che non ha fatto differenze tra maschi e femmine, primo giudice nel suo Paese, Nobel per la Pace nel 2003, si batte per la difesa dei diritti umani. È stata perseguitata dal regime, vive in esilio volontario tra Londra e New York e, tra le sue molteplici doti, c'è la lucidità con cui guarda agli eventi mondiali.Teme che Trump possa forzare la mano?«Non credo, anche se la...