LE INDAGINIUno scontro tra bande di giovani si è trasformato in un omicidio. Due gruppi di ventenni, uno di Pessano con Bornago, l'altro di Vimercate, si sono dati appuntamento mercoledì scorso nel cortile dei palazzo di via Monte Grappa, a Pessano, in provincia di Milano per risolvere alcune questioni in sospeso, riguardanti un precedente dissidio. Alla fine un ragazzo di ventidue anni, Dimitry Simone Stucchi, di Vimercate, è morto...