IL CASO

MILANO Resta in carcere Paolo Massari, il 54enne giornalista ed ex assessore comunale di una giunta del centrodestra arrestato sabato scorso con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito una conoscente all'interno del proprio appartamento in zona Porta Venezia a Milano. Lo ha deciso il gip di Milano Lidia Castellucci applicando la misura cautelare in carcere a Massari, come richiesto dal pm di turno Patrizia Costa.

LA RICOSTRUZIONE

Paolo Massari, 55 anni, ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano della giunta guidata da Letizia Moratti e attualmente giornalista televisivo, è stato arrestato dopo la denuncia da parte di una donna, sua coetanea, con cui aveva organizzato una serata per discutere di lavoro. La donna è stata soccorsa attorno alle 21.45 di sabato sera dalle volanti mentre nuda in strada, in via Nino Bixio, chiedeva aiuto. Trasportata alla Mangiagalli, dove i medici hanno accertato la violenza subita, la cinquantenne ha raccontato quel che era accaduto.

Massari si è dato appuntamento con l'amica imprenditrice, una conoscenza di sempre e con la quale mai ha avuto una relazione sentimentale. Lei gli avrebbe chiesto aiuto e consigli per via del delicato momento professionale che stava attraversando a causa dell'epidemia di Coronavirus.

I due dopo un aperitivo hanno deciso di andare a cena. A quel punto, secondo la ricostruzione degli investigatori, il giornalista ha proposto alla donna di lasciare lo scooter nel suo box per poi andare al ristorante. Una volta arrivati nel garage, dal quale si accede direttamente al suo loft, lui avrebbe cambiato registro. Secondo la versione della donna, avrebbe cercato di abbassare la serranda senza riuscirci. Dopo di che l'aggressione e la violenza. L'imprenditrice, in un momento di calo di tensione, è però riuscita a scappare e senza abiti è stata soccorsa per strada dalle volanti. In Mangiagalli, al Centro Violenze Sessuali, è stata visitata e ha avuto anche il supporto di uno psicologo. Sconvolta ha denunciato tutto e poco dopo il giornalista è stato arrestato.

R. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA