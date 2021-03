IL RITRATTO

ROMA Un bravo sindaco. Amato, stimato. Pragmatico e insieme dotato di idealità (socialista) e cultura. Nella Milano di Craxi, il sindaco della capitale lombarda era Carlo Tognoli. Diverso, anche fisicamente, lui piccolo (il Carletto, il Tognolino), Bettino un gigante, è stato una figura molto importante della sinistra riformista. È morto ieri Tognoli, a 82 anni. Da tempo era malato e a novembre era stato colpito dal Covid.

Tognoli è stato il sindaco più giovane di Milano: nel 1976, quando venne eletto per la prima volta, aveva 38 anni. Quella di primo cittadino non è stata però la sua prima esperienza politica: si iscrisse al Psi nel 1958, dal 1969 al 1970 ha guidato il partito come segretario cittadino, dal 1970 al 1976 è stato assessore del Comune. E ancora: eurodeputato del Psi e poi ministro per i Problemi delle aree urbane nei governi Goria e De Mita e ministro del Turismo e Spettacolo nei governi Andreotti. «La notizia della sua scomparsa mi rattrista profondamente», ha detto il presidente Mattarella. Tognoli ha governato Milano, passata dagli anni difficili e grigi del terrorismo a quelli luccicanti della Milano da bere. Dopo la fase da ministro la sua carriera politica ha subito uno stop a causa dell'avviso di garanzia ricevuto nel 1992 nell'ambito dell'inchiesta di Tangentopoli. Era una persona onesta.

